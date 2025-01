Operação Dual: traficante morre em confronto com a polícia em Campo Grande

Na noite dessa quinta-feira (30), a “Operação Dual” resultou na morte de Leonardo Diego Fagundes Lourenço, após ele tentar atirar contra policiais militares. O confronto aconteceu em um ponto de venda de drogas na Avenida Ernesto Geisel, na Vila Nhanhá, em Campo Grande, durante ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil.

De acordo com informações apuradas, Leonardo foi morto por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar. A operação visava coibir o tráfico de drogas, além de crimes de roubos e furtos na região, e contou com apoio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Denominada “Operação Dual”, a ação mobilizou também a Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), que utilizou um helicóptero para patrulhamento ostensivo e preventivo. O uso da aeronave despertou curiosidade e chamou a atenção dos moradores da região. As forças de segurança envolvidas divulgarão o balanço completo da operação em uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (31).

Leonardo Diego Fagundes Lourenço, conhecido como “Buguinho da Nhanhá”, já tinha condenação de 10 anos por homicídio. Ele matou Eder Benites Calil, o “Magrão”, com uma facada no peito no dia 19 de setembro de 2022, no Bairro Jóquei Club. O crime foi registrado por câmeras de segurança e Leonardo foi preso horas depois.

Além disso, ele possuía outras passagens criminais, incluindo tentativa de homicídio, furtos e desacato. Em 2015, esfaqueou um homem após uma discussão sobre uma dívida de R$ 60. Já em 2019, tentou matar outra pessoa a facadas no Bairro Guanandi.

A “Operação Dual”, iniciada em janeiro, tem previsão de continuidade até março, com o objetivo de reforçar a segurança e combater crimes patrimoniais em Campo Grande. A Polícia Militar destacou que o uso do helicóptero será frequente durante as próximas fases da ação, com monitoramento constante para avaliar sua eficácia e possíveis ajustes.

