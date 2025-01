Mulher é presa com cinco armas de fogo em ônibus na MS-164, em Ponta Porã

Uma mulher de 36 anos foi presa por posse irregular de arma de fogo na última quarta-feira (29) durante uma abordagem do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Ponta Porã. Ela transportava cinco revólveres calibre .38 dentro de uma sacola em um ônibus que seguia para Campo Grande.

A abordagem ocorreu na rodovia MS-164, na zona rural do município, durante um bloqueio policial para fiscalização. Ao revistar a bagagem da passageira, os agentes encontraram as armas. Questionada, a mulher afirmou apenas que levaria o armamento para Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde a ocorrência foi registrada. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 25,5 mil.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

