Capital oferece 1,8 mil vagas de emprego nesta sexta-feira (31)

A sexta-feira (31), traz 1.801 oportunidades de emprego em 217 empresas de Campo Grande, por meio do painel de intermediação da Funsat (Fundação Social do Trabalho). As vagas abrangem 165 profissões, com destaque para as seleções de perfil aberto, que representam 57% das contratações.

Na relação geral, há oportunidades para açougueiro (14), ajudante de carga e descarga de mercadoria (28), armador de estrutura de concreto armado (10), atendente de padaria (22), auxiliar de cobrança (10), auxiliar nos serviços de alimentação (150), carpinteiro (85), fiscal de loja (14), motorista carreteiro (31), operador de caixa (85), retalhador de carne (47) e técnico agrícola (25), entre outras.

Entre as 1.028 vagas que não exigem experiência, os destaques são: assistente administrativo (2), auxiliar de cozinha (11), auxiliar de topógrafo (1), frentista (4), repositor em supermercados (124), servente de obras (36) e vendedor interno (6).

Para pessoas com deficiência (PCD), há 29 vagas disponíveis, sendo: assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), atendente de lojas (2), auxiliar de linha de produção (8), operador de telemarketing ativo e receptivo (10) e vigilante (6).

Mais informações podem ser obtidas na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h. O telefone para dúvidas e direcionamento aos setores da entidade é (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

Confira no link o painel de vagas.