Operação fiscaliza 130 veículos e recupera motocicletas roubadas na região do Segredo

A Polícia Civil, por intermédio da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), deflagrou na noite desta quinta-feira (11), a nova fase da Operação Metrópole. Ao todo, foram 4 incursões, todas na região urbana do Segredo, onde cerca de 130 veículos foram vistoriados e 200 pessoas abordadas, resultando na recuperação de três motocicletas produto furto ou roubo.

De acordo com as autoridades, duas motos estavam com seus sinais identificadores adulterados, e outra já sem a placa, tudo com a finalidade de evitar a fiscalização policial. Duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Além disso, a operação também teve o caráter educativo, onde a população foi alertada para os riscos de se adquirir e trafegar com veículos e motocicletas popularmente chamados de “BOB”, aqueles comercializados muito abaixo do valor de mercado, por terem restrições administrativas e sem a transferência de registro para o proprietário.

O Delegado Titular da DEFURV, Ricardo Meirelles Bernadinelli, alerta que parte desses veículos e motocicletas são roubados ou furtados de seus proprietários legítimos e têm seus sinais identificadores adulterados, transformando-se em clones de outros veículos semelhantes, tudo a fim de evitar a descoberta pela Polícia acerca da sua origem criminosa.

O comércio desse tipo de veículo fomenta o aumento de furtos e roubos e os possuidores dos veículos “BOB” podem ser presos em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cujas penas, somadas, podem chegar a dez anos de prisão.