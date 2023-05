PF cumpre mandados em MS e visa quadrilha que usava helicópteros para o tráfico

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (11) uma operação contra uma quadrilha que atua no tráfico internacional de drogas. Batizada de Helix, a ação cumpre dez mandados de prisão e 43 mandados de busca e apreensão no Mato Grosso do Sul e mais cinco Estados.

Foram deferidos o sequestro de diversos bens móveis, como automóveis e helicópteros, e de um imóvel vinculado à organização criminosa, cujos valores estimados ultrapassam os 30 milhões de reais, além do bloqueio de valores e contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas.

Conforme o órgão, a intenção é desarticular a organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de entorpecentes em território nacional, e pela prática de lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de drogas.

Em dois anos de investigação contra essa organização, segundo a polícia, foram apreendidos 2,7 mil kg de cocaína, além de nove helicópteros e um caminhão, que eram utilizados para o transporte da droga vinda do Paraguai.

A ação conta com cooperação jurídica e policial do Paraguai, pois foi identificado que os carregamentos da droga eram feitos em uma fazenda nesse país. Há tentativa de cumprimento de um mandado de prisão contra um dos investigados que está no país vizinho. Participam da ação a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e o Ministério Público Paraguaio.