Exportação de industrializados em 2023 alcançou US$ 1,547 bi

A receita de exportação da indústria estadual superou os US$ 357 milhões de dólares em abril, conforme levantamento do Radar Industrial Fiems, contribuindo para o resultado recorde no acumulado do ano até aqui. Pela primeira vez nos quatro primeiros meses do ano, a receita de exportação da indústria sul-mato-grossense registrou US$ 1,547 bilhão, proporcionando crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em US$ 1,451 bilhão.

“Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 36% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 50%”, afirmou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.

Grupos que apresentaram maior participação nas receitas de exportação

Ainda de acordo com o economista, os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram “Celulose e papel”, “Complexo frigorífico” e “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, respondendo por 81% das exportações no período entre janeiro e abril.

No grupo “Celulose e papel”, a receita com exportações de industrializados alcançou em março deste ano US$ 111,3 milhões. Já no acumulado de janeiro a março, o valor foi de US$ 495,7 milhões. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras e os principais compradores foram China, Estados Unidos, Holanda, Itália e Argentina.

Com relação ao grupo “Complexo frigorífico), as exportações atingiram em abril US$ 85,3 milhões, enquanto que no acumulado do ano, o valor chegou a US$ 434,3 milhões. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango, carnes desossadas e refrigeradas de bovino e carne de suíno congelada. Os principais importadores foram China, Estados Unidos, Chile, Japão e Emirados Árabes.

Já quanto ao grupo “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, a receita com exportações foi de US$ 95,5 milhões e abril e de US$ 323 milhões entre os meses de janeiro e abril. Os principais produtos exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets da extração do óleo de soja, óleo de soja refinado, farelo de milho e óleo de milho bruto. Os principais países compradores foram Polônia, Índia, Holanda, Indonésia e Venezuela.

