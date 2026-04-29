Operação Fidelis: PF bloqueia R$ 4 milhões e cumpre mandados contra clã familiar em MS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Fidelis, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e em outros crimes conexos, com atuação em outros estados.

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de medidas judiciais de bloqueio e de sequestro de bens, expedidas pela Justiça de Três Lagoas, no âmbito de investigação que apura a atuação de um grupo criminoso especializado no transporte de cocaína, com utilização de rede logística e financeira.

As medidas patrimoniais resultaram no bloqueio e no sequestro de bens e de valores de, aproximadamente, R$ 4 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa e de interromper a continuidade das atividades ilícitas.

Durante a investigação, foram identificados indícios da participação do grupo criminoso no transporte de mais de meia tonelada de entorpecentes oriundos da Bolívia, utilizando o município de Três Lagoas como entreposto logístico, para armazenamento, para fracionamento e para redistribuição da droga.

Os suspeitos permanecerão à disposição da Justiça, e o material apreendido será submetido à análise pericial e financeira, visando ao aprofundamento das investigações e à completa responsabilização penal dos envolvidos.