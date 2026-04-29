Festa “Túnel do Tempo” promete entregar ao público os maiores sucessos dos anos 80, 90 e 2000 em Campo Grande

Uma verdadeira viagem musical pelas décadas mais marcantes da música brasileira e internacional vai tomar conta de Campo Grande no próximo dia 9 de maio. O Espaço Capibaribe recebe a festa “Túnel do Tempo”, considerada a maior festa flashback da região, reunindo DJs convidados, atrações especiais e muita nostalgia, tudo em uma noite dedicada aos clássicos dos anos 80, 90 e 2000.
O evento acontece a partir das 20h, no Espaço Capibaribe, localizado na Rua Pitangui, 710, esquina com a Avenida Capibaribe, no bairro Silvia Regina.
A programação contará com os DJs Gotcha, Verneck e Rafael Maluf, nomes conhecidos por animar pistas com grandes hits que marcaram gerações. Além disso, a festa terá atrações especiais como Grupo Clã, o projeto “Vamos que Vamos” e a performance especial de Japinha do Flashback.
Com estrutura preparada para receber o público em clima de diversão e nostalgia, a proposta do evento é reunir diferentes gerações em uma experiência musical contagiante, trazendo de volta os maiores sucessos que marcaram época nas pistas de dança.
A organização destaca que a festa será uma oportunidade para celebrar a música, a cultura flashback e promover momentos de descontração entre amigos e famílias em um ambiente seguro e acolhedor.
Os ingressos antecipados já estão disponíveis para reserva pelo telefone/WhatsApp: (67) 99125-7081.
ATRAÇÕES:
DJs Gotcha;
DJ Verneck;
DJ Rafael Maluf;
Grupo Clã;
Vamos que Vamos;
Japinha do Flashback (Performance);
VALORES:
Homens: R$ 10,00;
Mulheres: entrada gratuita até às 22h;
Após esse horário: R$ 5,00;
SERVIÇO
