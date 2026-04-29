Preço do diesel cai R$ 0,06 em MS, mas alívio ainda não chega ao bolso do consumidor

Levantamento mostra pequena queda nas bombas enquanto custos internacionais continuam influenciando valores

Os preços do diesel em Mato Grosso do Sul mostraram uma leve redução nesta terça-feira (28). Porém, a média ainda é distante de um alívio para o consumidor final.

Considerando os maiores valores praticados no período, o litro do Diesel S10 caiu 5,93% nas bombas de abastecimento, independentemente da forma de pagamento. Já o Diesel S500 teve uma redução de 5,38% no crédito e 4,80% no dinheiro ou débito.

A análise considera os preços de seis postos situados em regiões estratégicas do anel viário, incluindo as saídas para Sidrolândia, Três Lagoas, Corumbá e Coxim. Ela ainda avalia os efeitos de medidas anunciadas pelo governo para conter a alta dos preços dos combustíveis no Brasil, impulsionada pelo aumento dos custos internacionais do petróleo.

De acordo com levantamentos realizados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre os dias 5 e 11 de abril, o óleo diesel S10 era vendido, em média, a R$ 7,41. Nesse período, o menor preço encontrado foi de R$ 7,09, enquanto o maior chegou a R$ 8,16.

Já na pesquisa mais recente, entre os dias 19 e 25 de abril, houve uma pequena queda. O valor médio passou para R$ 7,35. O preço mínimo recuou para R$ 6,99, e o máximo caiu para R$ 8,09.

Medidas provisórias vêm sendo editadas para conter a alta de valores decorrente de conflitos no Oriente Médio, ofertando subsídios de até R$ 1,20/litro na importação e R$ 0,80/litro para a produção nacional. Houve, ainda, isenção de PIS/Cofins aplicada ao biodiesel. Os valores, no entanto, diluem-se nas etapas de importação, distribuição e revenda até o consumidor final.

Apesar disso, o impacto direto nas bombas ainda não é significativo. Em nota, o Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso do Sul) explicou os motivos.

“A subvenção concedida não incide diretamente sobre os postos revendedores, sendo destinada aos elos iniciais da cadeia, como: produtores e importadores. Dessa forma, o repasse ao consumidor final não ocorre de maneira imediata, dependendo de toda a dinâmica de distribuição e comercialização”, disse.

Outro fator relevante citado pela entidade é o cenário internacional, com oscilações diárias no preço do petróleo.

“Ressalte-se também a carga tributária e as peculiaridades regionais, que continuam exercendo influência significativa n formação de preços final dos combustíveis. Diante desse contexto, eventual redução ao consumidor tende a ocorrer de forma gradual, conforme as condições de mercado”, finalizou.

Por Polyana Vera