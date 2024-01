Agetran alerta para interdições de trânsito neste fim de semana na capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) emitiu um alerta para as interdições programadas que afetarão algumas vias neste fim de semana na cidade de Campo Grande. A orientação é para que condutores e pedestres estejam atentos a essas interdições, planejando rotas alternativas para evitar transtornos.

Feira Explosão – 13/01/2024 (07:00 às 14:00)

A primeira interdição está relacionada à “Feira Explosão” e ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2024, das 07:00 às 14:00. O trecho afetado será na Av. Noroeste, compreendido entre a Av. Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco. A Agetran pede cautela aos motoristas e pedestres que transitam nessa região durante o período especificado.

Festa da Escolinha de Futebol – 13/01/2024 (15:00 às 22:00)

Outra interdição programada acontecerá no mesmo dia, mas no período da tarde e início da noite, das 15:00 às 22:00. A festa da Escolinha de Futebol impactará a Rua Pariris, entre a Rua Barueri e a Rua Pacavira, no bairro Moreninha 2. A Agetran reforça a importância de os cidadãos considerarem rotas alternativas para evitar contratempos no deslocamento.

Essas medidas visam garantir a segurança dos participantes dos eventos e a fluidez do trânsito nas áreas afetadas. A colaboração da população é fundamental para o bom andamento das interdições. A Agetran permanece à disposição para prestar informações adicionais e orientações sobre o tráfego na cidade.

