Operação fecha oito bocas de fumo e prende quatro pessoas em Ladário

Na manhã desta quinta-feira (13), a Operação “Abre Alas” foi deflagrada voltada ao período pré-carnaval e tem como objetivo prevenir e reprimir o tráfico de drogas, furto, roubo e receptação durante o período festivo.

Durante a operação foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em locais conhecidos como ponto de venda de drogas e receptação de objetos subtraídos.

Como resultado da operação, oito bocas de fumo foram fechadas nos bairros Alta Floresta, CEAC, Nova Aliança e Almirante Tamandaré, em Ladário.

Foram presos em flagrante quatro pessoas, três mulheres identificadas como E.C.L.S. (24), S.S.F. (23), E.C.S.M. (20) e um homem C.A.N. (52), suspeitos de comercializar entorpecentes e distribuir drogas na região de Ladário.

Com os presos, foram apreendidas várias trouxinhas de substâncias análogas à cocaína e maconha, dinheiro sem comprovação de origem, petrechos para o preparo da droga, aparelhos telefônicos e outros itens possivelmente ilícitos.

A atuação ainda contou com o apoio de cães farejadores da Polícia do Exército e apoio aéreo por meio de helicóptero do Grupamento de Patrulhamento Aéreo (GPA) da Polícia Militar. Participaram da operação 32 policiais das forças de segurança.

Por fim, os quatro suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime hediondo de tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ladário, com o apoio dos policiais das unidades pertencentes às Delegacias Regionais de Corumbá e Aquidauana, Delegacia de Bonito e Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos caso necessário.

Confira os vídeos:

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagra