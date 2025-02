Fumacê reforça combate ao Aedes aegypti em seis bairros de Campo Grande

Secretaria Municipal de Saúde orienta moradores a abrirem portas e janelas para maior eficácia do inseticida

Nesta quinta-feira (13) acontece mais uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com a aplicação do Fumacê em seis bairros da Capital. As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), circularão das 16h às 22h.

Bairros e itinerário do Fumacê:

– São Conrado: R. Cel. Adauto Barbosa com Planaltina

– Popular: R. Jaboatão com R. Paracatu

– Nova Campo Grande: R. Quarenta e Nove com R. Cinquenta e Seis

– Planalto: R. Augusto Severo com Av. América

– Cabreúva: R. Agnaldo Trouy com R. Dr. Arlindo de Andrade

– Centro Oeste: R. dos Topógrafos com R. Araraquara

Para que o inseticida tenha maior eficácia, a Sesau orienta os moradores a manterem portas e janelas abertas durante a passagem do Fumacê, permitindo que o veneno alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

A operação pode ser cancelada ou adiada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, pois essas condições podem comprometer a dispersão do inseticida.

