Confronto em Amambai resulta em morte de dois suspeitos e apreensão de helicóptero

Na última quarta-feira (12), dois homens morreram em um confronto com policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em Amambai, município a 354 quilômetros de Campo Grade. A operação teve início após informações de que um helicóptero Robinson R44, de cor preta, havia pousado em uma propriedade rural, suspeita de envolvimento em atividades criminosas.

Ao tentarem abordar os ocupantes da aeronave, os policiais relataram que os suspeitos fugiram para uma área de mata e, durante a tentativa de captura, houve troca de tiros. Ambos os homens foram atingidos, socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Amambai, onde não resistiram aos ferimentos.

Na inspeção do helicóptero, a polícia encontrou galões de combustível vazios e constatou divergências nos registros de identificação da aeronave. O piloto foi identificado com documentos falsificados, sendo sua verdadeira identidade registrada em São Paulo. O outro ocupante foi reconhecido como foragido do sistema prisional do Paraná.

A aeronave, avaliada em R$ 3,5 milhões, foi apreendida e levada para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O caso segue sob investigação.

