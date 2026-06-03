Operação entre MS e SP prende suspeito de tráfico em Bataguassu

Ação integrada cumpriu mandados em dois estados durante investigação sobre grupo envolvido com o tráfico de drogas

Uma ação conjunta entre as polícias civis de Mato Grosso do Sul e São Paulo resultou na prisão de um homem de 36 anos em Bataguassu, nesta quarta-feira (03). Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e associação criminosa.

A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação “Lojas do Tráfico”, coordenada pela Polícia Civil de Presidente Epitácio (SP). A ação tem como foco uma investigação que apura a atuação de um grupo suspeito de tráfico em diferentes cidades.

Ao todo, foram expedidos 17 mandados de prisão. Parte dos investigados já estava detida antes da operação. Outros foram localizados durante o cumprimento das ordens judiciais em municípios de São Paulo e Mato Grosso do Sul, enquanto dois seguem foragidos.

Em Bataguassu, o suspeito foi localizado após troca de informações entre as equipes policiais e teve o mandado cumprido. Ele foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

A operação envolveu equipes dos dois estados e reforça a cooperação entre as forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

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