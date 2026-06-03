Campo Grande recebe novos equipamentos para reforçar atendimento na rede de saúde

Entrega foi realizada nesta terça-feira (3) e inclui ultrassons, eletrocardiógrafos, câmaras frias para vacinas e equipamentos de reabilitação

A entrega oficial de 331 novos equipamentos destinados à rede municipal de saúde de Campo Grande foi realizada nesta terça-feira (3), durante ação da Superintendência Regional do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul. Os aparelhos integram o programa Novo PAC Saúde, do Governo Federal, e já começaram a ser recebidos e distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os equipamentos serão utilizados para ampliar a capacidade de diagnóstico, fortalecer o atendimento nas unidades de Atenção Primária e qualificar o acompanhamento dos pacientes na Capital.

Entre os itens entregues estão câmaras frias para armazenamento de vacinas, eletrocardiógrafos, ultrassons portáteis, retinógrafos, espirômetros digitais, dermatoscópios, otoscópios, dopplers vasculares, desfibriladores externos automáticos (DEA), eletrocautérios para pequenos procedimentos cirúrgicos, além de balanças profissionais portáteis, cadeiras de rodas e fotóforos.

A área de reabilitação também será beneficiada com a chegada de equipamentos como laser terapêutico, ultrassom para fisioterapia, aparelhos de eletroestimulação TENS/FENS, dinamômetros para avaliação de força muscular e tábuas de propriocepção. A saúde bucal receberá ainda sete bombas a vácuo odontológicas.

Um dos destaques é a substituição das câmaras frias utilizadas na conservação de vacinas. Das 18 novas unidades recebidas, parte já está sendo instalada gradativamente em diferentes pontos da rede municipal.

Segundo a Sesau, os novos equipamentos vão permitir a realização de mais exames e avaliações diretamente nas unidades de saúde, agilizando diagnósticos, fortalecendo a Telessaúde e ampliando a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência.

“São equipamentos que fortalecem a Atenção Primária, ampliam a capacidade de diagnóstico das equipes e garantem mais eficiência e segurança nos atendimentos realizados nas unidades de saúde”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela.

A iniciativa faz parte dos investimentos do Novo PAC Saúde, programa voltado à expansão e modernização da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

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