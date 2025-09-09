Operação em MS e SP mira grupo ligado ao tráfico e comércio ilegal de armas

Ação conjunta cumpriu oito mandados de busca e apreenseão em quatro cidades; um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo

Uma operação policial realizada nesta terça-feira (9) em cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo teve como alvo suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas e munições. Batizada de “Costa Noroeste”, a ação resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em Três Lagoas (MS), Selvíria (MS), Ilha Solteira (SP) e Pereira Barreto (SP).

As investigações começaram após a prisão em flagrante, no início do ano, de um homem em Três Lagoas, encontrado com uma pistola calibre .380, munições e drogas. A partir desse caso, a Polícia Civil identificou outras pessoas supostamente ligadas ao comércio ilícito de entorpecentes e armas.

Na operação desta terça, um indivíduo foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Além disso, celulares foram apreendidos e encaminhados para análise pericial, com o objetivo de levantar novos indícios sobre a atuação do grupo.

Os mandados foram expedidos pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas, após manifestação favorável do Ministério Público.

Segundo as autoridades, a investigação segue em andamento para identificar a extensão da rede criminosa e possíveis ramificações em outras cidades da região.

