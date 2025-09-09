De uniforme, atletas se preparam para embarque aos Jogos

Ganhar experiência nacional é ingrediente extra em kit-atleta

Integrantes da delegação sul-mato-grossense que disputarão os Jogos da Juventude 2025, em Brasília, participaram na tarde de segunda-feira (8), da entrega simbólica do kit-atleta, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande. Organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), os Jogos da Juventude começam a partir de amanhã (10), vão até o dia 25 deste mês, e reúnem pelo menos cinco mil competidores de 15 a 17 anos.

Mato Grosso do Sul participará de 18 das 20 modalidades, sem representante apenas na esgrima e remo indoor virtual. Os Jogos serão divididos em três blocos de competições. Nesta terça-feira (9), embarcam os atletas de atletismo, ciclismo, ginástica artística, natação, tiro com arco e tênis de mesa. Domingo (14), será a vez dos atletas de natação em águas abertas, triathlon, wrestling (luta olímpica), basquetebol, futsal e vôlei de praia. O último grupo, com as equipes de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol, chegam à Brasília no sábado seguinte (20).

A nadadora Isadora Mendes, 16 anos, vive a expectativa de disputar novamente os Jogos. “Acho que vai ser muito legal, uma nova experiência. Estou animada para competir nos 50 e 100 metros livre”, disse. A mãe, a professora Mônica Santos, acompanhou emocionada. “É sempre um orgulho. Quero que ela faça o melhor e que continue feliz no que gosta de fazer”, afirmou.

Meta é subir de divisão

Os técnicos também projetam bons resultados. O responsável pelo handebol feminino, Ednaldo da Silva, explicou que os esportes de equipes disputam em três divisões e, a cada ano, dois são classificados para a divisão acima, e dois são rebaixados. Animado, ressaltou o desafio. “Estamos na terceira divisão, mas a meta é sempre subir. As meninas estão ansiosas, é claro, mas prontas para competir”, avaliou.

No vôlei de praia masculino, o professor Alessandre Ricardo espera manter o desempenho da equipe. “Os meninos estão treinando bastante e acreditamos em um bom resultado. O objetivo é permanecer na primeira divisão e voltar como campeões”, afirmou.

A mochila recebida pelos atletas inclui uniforme completo, conjunto de agasalho com calça de moletom e corta-vento. A delegação de Mato Grosso do Sul terá mais de 215 participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes de 23 municípios. As disputas começam em 10 de setembro, com a cerimônia de abertura marcada para as 18 horas, no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Fala, dirigentes

“Representem o nosso Estado com orgulho e tragam medalhas como consequência da dedicação de vocês”, Paulo Ricardo Nunes, diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

“Queremos que aproveitem ao máximo essa experiência, porque ela transforma vidas”, Marcelo Mirana, secretário da Setesc (Secretária Estadual de Turismo, Esporte e Cultura.

“O uniforme traduz essa união e dá identidade ao grupo. Mas o mais importante é o talento e o empenho de cada atleta”, Mônica Riedel, primeira-dama do Estado.

Por Melissa Ramos

