Judô estadual volta com duas medalhas de Brasileiro Jr

Mato Grosso do Sul voltou do Campeonato Brasileiro Júnior de Judô com duas medalhas na bagagem. A competição foi disputada no último fim de semana, dias 6 e 7 de setembro, no ginásio da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul (RS). No torneio individual, Rafaela Silva, de 17 anos, conquistou a prata na categoria leve (até 57kg). Já no domingo, na primeira edição da disputa por equipes, o time sul-mato-grossense garantiu o bronze.

No individual, Rafaela iniciou a campanha vencendo a paranaense Alana da Rosa, depois passou pela gaúcha Luiza Lucas nas oitavas, pela brasiliense Pietra Estrela nas quartas e pela carioca Victoria Frade nas semifinais. A decisão foi contra a paulista Gyovanna Andrade, que ficou com o ouro.

Apesar da derrota na final, Rafaela destacou a importância do resultado, principalmente após um período difícil no esporte. “Foi uma experiência incrível por ser um campeonato muito disputado. Foi minha segunda vez neste torneio e consegui repetir a ida ao pódio, já que ano passado fui bronze. Eu estava cabisbaixa por ter tido um ano complicado no judô, mas quando pisei no tatame as expectativas mudaram. Dei o meu máximo, derramei até a última gota de suor para chegar ao pódio e ser a segunda melhor do Brasil”, contou.

A judoca também falou sobre o significado de ter sido a única atleta de Mato Grosso do Sul a conquistar medalha no individual. “Fico feliz por ter trazido uma medalha para o nosso estado, mas respeito e me coloco no lugar de quem não conseguiu. Representar MS é muito gratificante, ainda mais sendo a única medalhista individual desta vez. Acredito que cada um tem a sua hora”, completou.

Bronze coletivo

No domingo, foi a vez da disputa coletiva, novidade do campeonato. Rafaela voltou ao tatame como titular da equipe sul-mato-grossense e ajudou na conquista do bronze. “Fiquei extremamente feliz por ser titular e ter um desempenho ótimo. Em dez lutas do campeonato, perdi apenas uma, justamente na final individual. Essa medalha foi fruto de dedicação e treino, e mostra a força do nosso grupo “, disse.

Na trajetória pelo pódio, Mato Grosso do Sul superou o Rio Grande do Sul na primeira rodada, perdeu para o Rio de Janeiro nas quartas e, na repescagem, venceu Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Com isso, garantiu o terceiro lugar, junto com o Distrito Federal. O ouro ficou com São Paulo e a prata com o Rio de Janeiro.

Entre os destaques da equipe, Mariana Giachini foi responsável por uma das lutas decisivas contra os gaúchos. “”Estávamos perdendo por 3 a 0, mas conseguimos empatar em 3 a 3. Fui sorteada para a luta de desempate e ajudei a classificar o time. Depois caímos para o Rio, mas conseguimos reagir. Foi uma competição muito boa, aprendi bastante e agora é voltar aos treinos para a próxima”, contou.

Já Elias Neto, outro medalhista do time, dedicou o resultado ao sensei Alessandro, falecido em maio. “Foram lutas muito duras, mas a equipe conseguiu o terceiro lugar. Dedico essa medalha e esse troféu ao meu sensei Alessandro. Sei que em cada luta e cada pegada ele estava com a gente, no coração. Sensei, essa conquista é para você”, afirmou à Federação de Judô, durante a premiação por equipes.

Por Melissa Ramos

