Operação É Tetra cumpre 35 mandados de prisão contra facção criminosa e lavagem de dinheiro em 6 Estados; MS está na lista

Na manhã desta terça-feira (5) a Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) deu cumprimento à “Operação É Tetra”, visando cumprir 35 mandados de busca e apreensão contra integrantes de facção criminosa envolvidas no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, em seis Estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, a Operação começou em setembro de 2023 no estado de Santa Catarina e se ampliou para Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. As investigações iniciaram após um dos integrantes da organização ser preso, transportando entorpecentes, no dia 16 de abril de 2024.

Dois mandados foram cumpridos em Itaquiraí (MS), cidade distante 405 quilômetros de Campo Grande. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Durante a Operação, os Policias identificaram uma expressiva movimentação financeira, de origem ilícita, e ocultação de patrimônio envolvendo pessoas jurídicas e físicas (lavagem de dinheiro).