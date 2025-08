Nelson Wilians alerta para empresário se conscientizar e viver na Reforma Tributária

O Ano de 2025 marca a fase de regulamentação da Reforma Tributária. É também um importante momento para que os empresários de todos os portes possam se preparar para viver a transição. Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, o advogado e dono do maior grupo de advocacia da América Latina, Nelson Wilians Fratoni, comentou sobre a relevância do médio e pequeno empresário se munir de informações para não “quebrar” seu negócio.

“O grande empresário, normalmente, já é muito bem assessorado, muito bem assistido. Mas o médio e o pequeno, nem tanto. E é importante, nós estarmos fazendo um trabalho de conscientização disso”, pontuou o especialista jurídico empresarial. O empresário ainda reforça que a reforma é vital para a JustiçaTributária, mas pondera para o desenvolvimento das empresas.

“A Reforma Tributária, vem trazer para nós um grande desafio, que é esse período de transição. E se você não tomar cuidado com relação a isso, isso pode, de certa maneira, atrasar o desenvolvimento, ou talvez até prejudicar de maneira fatal os negócios”, avalia..

Wilians, não descarta que a Reforma Tributária é uma grande conquista para destravar o crescimento econômico do Brasil. “Era algo que a gente já ansiava há muito tempo, muito tempo mesmo. Se não é a ideal, é o que foi possível. E agora nós temos a transição, que se concretizará em 2033. E até chegarmos lá, é importante que todos estejam se adaptando”, conclui.

A reforma está na fase de regulamentação, com a publicação de leis complementares e ordinárias que irão definir como a transição será implementada, tanto para o governo quanto para as empresas. A proposta é que o novo sistema tributário ofereça: simplicidade de impostos, neutralidade fiscal e eficiência tributária.

Passagem na Capital de MS

Na manhã dessa segunda-feira (4), Nelson Wilians embarcou para Campo Grande (MS), onde palestrou sobre empreendedorismo e segurança jurídica. Em uma de suas agendas fez uma visita no O Estado, sendo recebido pelo empresário e dono do veículo de comunicação, Jaime Valler.

Wilians, se tornou referência no âmbito da advocacia, e atualmente comanda um dos maiores grupos de advocacia do mundo, o escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV), criada em 1999. Hoje, a maioria das organizações que respondem por importante e expressiva parcela do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil é assessorada por sua equipe de profissionais.

Com escritórios em todo o país, o NWADV atua com mais de 1.440 profissionais, 45 filiais próprias e atuação em mais de 500 mil processos. Inclusive com um escritório na capital, no bairro Jardim dos Estados. “A inovação em nosso escritório é impulsionada por competências em constante evolução”, finalizou Wilians.

Por Suzi Jarde e Brenda Leitte