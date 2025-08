MS registra saldo positivo de 2,7 mil empregos em junho, segundo Observatório do Trabalho

Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 2.709 empregos no mês de junho. Os dados são do Observatório do Trabalho de MS, divulgado hoje (04), elaborado pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Funtrab, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério de Trabalho.

De acordo com o levantamento, o número de admissões superou o de demissões, sendo 33.659 contratações e 30.950 desligamentos. No acumulado do ano (de janeiro a maio/2025) Mato Grosso do Sul abriu 20.898 novos postos de trabalho. O crescimento percentual é de 3,12% em relação ao estoque de empregos formais no final de 2024, colocando o MS em 5º lugar em empregabilidade entre as unidades da federação.

Nos últimos doze meses, o Estado registrou 411.164 admissões e 395.953 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 15.211 empregos formais nos últimos 12 meses. O estoque total de empregos formais em Junho atingiu 694.044 postos de trabalho. Em MS, a taxa de rotatividade ficou em torno de 33,34% nos últimos 12 meses.

As admissões em empregos formais no Mato Grosso do Sul em Junho de 2025 representaram uma queda de 6,5% em relação ao mês de Maio de 2025 e um incremento e 1,2% em relação a Junho de 2024. Já os desligamentos , em Junho de 2025, tiveram uma queda de 5,89% em relação a Maio de 2025 e uma queda de 2% em relação a Maio de 2024.

Setores que mais empregaram

Os setores econômicos que mais se destacaram na geração de empregos no mês de junho foram a construção civil (717), Comércio (694) e Serviços (679) no Estado.

Já os municípios com maiores saldos positivos de empregos formais no Mato Grosso do Sul foram Três Lagoas (475), Campo Grande (366), Chapadão do Sul (275), Costa Rica (179) e Ribas do Rio Pardo (151). Por outro lado, os municípios com os menores saldos de emprego foram Caarapó (-106), Corguinho (-98), Aparecida do Taboado (-89), Sonora (-36) e

Fátima do Sul (-35).

Confira o levantamento aqui.

Com Gov MS