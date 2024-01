 Operação do GOI resulta na prisão de homem por tráfico de drogas na Capital

No último fim de semana, o Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil agiu com sucesso ao efetuar a prisão em flagrante de um homem de 20 anos, identificado como P.H.P.L., pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial teve desdobramento no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande.

O indivíduo foi detido no exato momento em que realizava a comercialização de entorpecentes em via pública. A diligência resultou na apreensão de 41 gramas de maconha e 16 gramas de cocaína, indicando a intensidade da atividade ilícita que estava sendo realizada pelo suspeito.

Após a prisão em flagrante, P.H.P.L. foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL), onde serão tomadas as medidas legais pertinentes ao caso.

A operação, conduzida pelo Grupo de Operações e Investigações, demonstra o empenho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, uma atividade criminosa que impacta diretamente na segurança da comunidade. A apreensão das substâncias ilícitas destaca o êxito das ações de investigação e combate ao crime na cidade.

