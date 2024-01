Inscrições abertas para rematrículas das oficinas da secretaria de cultura de Maracaju

As rematrículas para as oficinas da secretaria municipal de cultura de Maracaju estão abertas. O prazo começou hoje(15) e vai até 31 de janeiro.

São necessários documentos como certidão de Nascimento, cartão do SUS e comprovante de residência atual. As rematriculas poderão ser feitas diretamente na Secretaria de Cultura.

A secretaria de cultura fica localizada na Rua da Independência, 2160 Vila Juquita (antigo Mercado Pradence) de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17h00.

As oficinas oferem aulas de Ballet, Capoeira, Karatê, Bateria, Banda, Teclado, Flauta, Violino e Violão são oferecidas gratuitamente.Para mais informações entre em contato pelo telefone: (67) 98471-3657 ou 3454-2569.

