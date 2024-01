Suposto namoro foi gatilho para execução de jovem de 17 anos em MS

Cinco suspeitos de homicídio foram presos na manhã de domingo (14) em Deodápolis, município a 253 quilômetros de Campo Grande, acusados de matar um jovem de 17 anos. O motivo do crime teria sido um suposto relacionamento entre a vítima e a filha de um dos suspeitos.

Um dos autores, um homem de 35 anos, relatou a polícia que ouviu a vítima relatar sobre um relacionamento com a sua filha. Inconformado e alegando que a filha havia sido estuprada, o homem se reuniu com mais quatro indivíduos em busca da vítima, um adolescente de 17 anos.

O jovem, que estava em casa, foi levado para uma área rural próximo à cidade, onde os suspeitos montaram um ‘tribunal do crime’ e executaram a vítima com facadas no coração e um corte profundo no pescoço.

Na manhã de ontem, um familiar da vítima, que estava em poder dos criminosos, conseguiu fugir e procurou a polícia para contar sobre o crime. Imediatamente as equipes das polícias Civil Militar iniciaram buscas pelo corpo da vítima e perseguição dos possíveis suspeitos, tendo localizado todos e apreendida a arma do crime em menos de quatro horas.

No momento da prisão, verificou-se que três eram egressos do sistema penitenciário. Na ocasião, todos os homens confessaram o crime e agora estão à disposição da justiça.