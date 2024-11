Operação deflagrada pela FICCO/MG resulta no bloqueia R$ 150 milhões de organização que traficava drogas de MS até MG

Nesta terça-feira (19), a FICCO/MG (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) deflagrou a Operação Anthill, que teve como objetivo cumprir 31 mandados de prisão preventiva, 48 mandados de busca e apreensão, e bloqueio de aproximadamente R$ 150 milhões associados a organização criminosa.

Conforme informações, as medidas estão sendo executadas nas cidades mineiras de Uberlândia, Ituiutaba e Patrocínio, e também nos municípios de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

De acordo com o site Dourados News, o grupo investigado atua no tráfico interestadual de entorpecentes, sendo responsável pela aquisição e transporte de grandes quantidades de drogas do Mato Grosso do Sul para o Triângulo Mineiro.

Ao todo já foram apreendidos durante a investigação cerca de 540 kg de cocaína associados ao grupo.

