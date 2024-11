Polícia Militar Ambiental apreende arma, munições e animais abatidos durante fiscalização

Na tarde ontem (17/11), durante fiscalização em uma estrada vicinal que dá acesso à MS-430, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste abordou um veículo Renault Symbol de cor preta em situação suspeita. O condutor tentou manobrar o veículo para desviar da barreira policial ao avistar a viatura, o que chamou a atenção dos policiais.

Diante da atitude suspeita, os agentes interceptaram o veículo e ordenaram a parada, que foi obedecida. Durante a vistoria, foi encontrado no interior do carro um animal silvestre abatido da espécie tatu-galinha, além de uma espingarda marca Rossi calibre .32, com uma cápsula deflagrada e seis munições intactas.

No porta-malas, os policiais localizaram um saco contendo pedaços de carne, que o condutor afirmou serem de javali, abatido com a arma encontrada no veículo. Questionado sobre a documentação da arma, o homem informou que ela não era de sua propriedade, mas sim de um conhecido, e que os animais foram abatidos em uma fazenda próxima.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com a arma de fogo, as munições, os animais abatidos e os materiais utilizados no abate.

Além da responsabilização criminal, foi lavrado auto de infração administrativo no valor de R$ 500,00 pela infração ambiental. A PMA segue intensificando as fiscalizações para combater crimes ambientais e proteger a fauna silvestre.

Com informações da PMA.