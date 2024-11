Corpo de homem encontrado carbonizado na MS-010 é identificado após dois anos

Foi identificado como Fábio Ferreira de Oliveira, de 39 anos, o corpo encontrado carbonizado às margens da MS-010, em maio de 2022. À época dos fatos, a vítima foi localizada já em avançado estado de decomposição.

Conforme informações da polícia, não havia no local nenhuma pista que apontasse para quem era o homem encontrado no matagal. Outra dificuldade encontrada pelos agentes foi de que o corpo estava completamente carbonizado.

Dessa forma, os investigadores analisaram o banco de desaparecidos de Mato Grosso do Sul e de outros Estados, na mesma época em que o caso foi descoberto. Assim, a filha do homem foi chamada para fazer exame de DNA. O resultado apresentou compatibilidade de 99,99%, trazendo a identificação da vítima.

