Operação de combate à organização criminosa Terceiro Comando Puro cumpre mais de 100 mandados, incluindo em MS

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) e a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) estão cumprindo nesta quarta-feira (27), 106 mandados de buscas e apreensão e de prisão contra integrantes de quadrilha especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Em Mato Grosso do Sul, agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) atuam na operação buscando por alvos na cidade de Paranaíba.

O grupo é investigado há 2 anos, uma vez que está vinculado ao Terceiro Comando Puro, organização criminosa instalada em Belo Horizonte (MG). Além da atividade criminosa, os integrantes eram responsáveis pelo fornecimento de internet , ações assistencialistas, bem como apoio jurídico àqueles que visavam o fomento da facção.

Ainda segundo investigação foi descoberta uma complexa rede de lavagem de capitais, principalmente do narcotráfico, onde pessoas físicas e jurídicas participavam do escoamento do dinheiro ilícito.

Durante cumprimento da Operação, foram sequestrados R$ 345 milhões de contas bancárias, aplicações financeiras, títulos de capitalização, cadernetas de poupança, investimentos , ações e cotas de capital dos investigados e pessoas jurídicas.

Além de MS, os mandados de prisão estão sendo cumpridos em Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Rio de Janeiro (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), Britânia (GO) e Sinop (MT).

Com MPMG