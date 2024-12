Campo Grande discute a volta do parquímetro em reunião decisiva nesta quinta-feira

Está prevista para hoje (28), uma reunião entre as organizações responsáveis pela gestão do estacionamento rotativo em Campo Grande. O encontro contará com a participação da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos). O principal tema da pauta será a decisão sobre a reativação do sistema de parquímetros na Capital.

De acordo com informações da Agetran, a expectativa é de que a licitação para a contratação de empresas responsáveis pela operação do parquímetro seja lançada na primeira semana de dezembro. No entanto, a oficialização depende da aprovação do projeto pelo Conselho de Regulação da Agereg, que ocorrerá na reunião desta quinta-feira.

“Temos uma previsão de lançar essa licitação na primeira semana de dezembro, porque o projeto precisa passar pelo Conselho de Regulação. A ideia é que isso aconteça ainda neste ano”, informou a Agetran.

O estudo para a retomada do estacionamento rotativo não é exclusivo da Agetran. Ele foi desenvolvido em conjunto com a Agereg, com o objetivo de garantir uma regulação eficiente e moderna, além de atender às demandas de mobilidade urbana na cidade.

Entre os pontos que devem ser discutidos estão a ampliação da oferta de vagas de estacionamento em áreas de grande movimento, a garantia de acessibilidade e a otimização do trânsito nos principais corredores viários. Outro destaque será a apresentação de possíveis modelos de parquímetros, incluindo tecnologias que facilitem o pagamento por meio de aplicativos e métodos digitais, alinhados às necessidades atuais dos usuários.

A decisão sobre a reativação do parquímetro é aguardada com expectativa por comerciantes e motoristas. Enquanto uns acreditam que a medida pode trazer mais organização ao trânsito, outros apontam preocupações com os custos e a gestão do sistema.

O desfecho dessa reunião será crucial para determinar os próximos passos do processo, que pode marcar uma nova etapa na gestão de estacionamentos em Campo Grande.

Por Roberta Martins