Criança de 2 anos morre ao cair em poço artesiano na Vicentina

Uma tragédia abalou a cidade de Vicentina, município localizado no sul do Estado, a 248 quilômetros de Campo Grande, na noite de terça-feira (26). Um menino de 2 anos perdeu a vida após cair em um poço artesiano com aproximadamente 14 metros de profundidade na residência de suas avós, no centro da cidade.

Segundo informações divulgadas pelo portal MS News, o acidente aconteceu devido à tampa do poço, que ficou parcialmente aberto. A criança caiu pelo pequeno espaço desprotegido, gerando uma mobilização imediata para seu resgate.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul foi acionado e conseguiu retirar o menino do interior do poço. Ele foi encaminhado com urgência para o Hospital Maria dos Santos Bastos, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos esforços das equipes de resgate e dos profissionais do hospital, a criança não resistiu aos ferimentos e teve um óbito.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Civil, isolaram a área e aguardaram a chegada da Polícia Científica para investigar a situação do acidente.

