Homem é morto durante confronto com mais de 300 tiros

Um homem, identificado como Cristino Díaz Méndez, de 46 anos, foi morto durante um possível confronto entre quadrilhas rivais, na fronteira entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

O corpo foi encontrado entre a colônia Brítez Cuê e a cidade de Yby Pytá. A vítima seria lider do Clã Méndez; além disso, um traficante identificado como Felipe Santiago Acosta Riveros, conhecido como “Macho”, teria ficado ferido durante o confronto.

Uma caminhonete branca, pertencente a Acosta, de acordo com a Polícia Nacional, foi encontrada com mais de 300 marcas de tiros. No veículo havia diversos carregadores de fuzil e os ocupantes teriam fugido para o mato. O corpo de Cristino foi encontrado a 100 metros da caminhonete.

Segundo informações da mídia local, o comboio de Macho teria sido encurralado pela quadrilha de Méndez, já que ambas são inimigas, para uma execução do traficante, entretanto, o caso segue em investigação.