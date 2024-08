Boi é abatido e levado de fazenda por ladrões em Bonito

A suspeita é de que a carne do boi seria usada para consumo

No último sábado (24), a Policia Civil foi acionada para atender um caso de furto de boi em uma Fazenda, localizada em Bonito.

O proprietário relatou aos policiais que um funcionário viu quando os ladrões teriam entrado na residência e abatido o animal para em seguida, levá-lo da propriedade. A suspeita é de que a carne do boi seria usada para consumo.

Os suspeitos não foram identificados e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

