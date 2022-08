Operação contra tráfico de drogas cumpre 10 mandados

Equipes da policia deflagraram na manhã desta quarta-feira (10) a Operação Águia, para o combate ao tráfico de drogas em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande. A operação começou na madrugada nos bairros da cidade.

De acordo com informações do site Dourados News, ao menos dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, resultando na apreensão de drogas, produtos frutos do roubo e prisão de suspeitos, que foram levados para o 1º Distrito Policial de Dourados.

Aproximadamente dez equipes foram designadas para cumprir as determinações judiciais em diversos pontos do município. A ação conjunta envolve delegacias de Polícia Civil de Dourados, Maracaju, Itaporã, a GMD (Guarda Municipal de Dourados), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Defron (Delegacia Especializada de Repressão ao Crimes de Fronteira).

Os principais alvos da operação moram na Vila Cachoeirinha, bairro na região sul de Dourados. Além de tráfico, os presos eram suspeitos de envolvido em furtos e receptações, crimes diretamente ligados ao comércio de drogas.

