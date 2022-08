Após fazer limpa, suspeito é pego dormindo no imóvel

Homem de 52 anos, procurou a Guarda Municipal na tarde de ontem (9), para denunciar que um rapaz invadiu sua residência. Ainda de acordo com a vítima, em depoimento na delegacia do município de Dourados, a 255 quilômetros de Campo Grande, relatou que pegou o suspeito de 19 anos, dormindo na sua cama.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, foram furtados da vítima uma televisão de 50 polegadas, fogão elétrico de duas bocas, roupas, materiais de limpeza e alimentos. Ainda na delegacia, o homem disse que na noite anterior o local já havia sido arrombado e a porta dos fundos estava quebrada. Após os casos de arrombamento na casa, pegou o jovem dormindo na sua cama.

Imediatamente, o dono do imóvel entrou em contato com os guardas municipais, que ao chegarem no local flagrou o jovem no local. Segundo a polícia, o suspeito estaria até usando as roupas do denunciante.

Ao ser interrogado, o jovem disse que era usuário de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registro do crime.

