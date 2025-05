Ministério da Justiça assume controle de CACs a partir de julho

Polícia Federal passa a ter Controle do registro de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores que antes era Exército

Na útima quarta-feria (14), em reunião, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) destinou R$ 20 milhões para a Polícia Federal (PF) assumir a fiscalização de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CACs).

O repasse acontece quase dois meses antes da Polícia Federal assumir a partir de 1º de julho, a responsabilidade pela ação, que deixará de ser exercida pelo Exército. Até o momento, 600 servidores da PF foram qualificados. A decisão do envio dos recursos foi anunciada em reunião comandada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Manoel Carlos de Almeida Neto.

“Estamos assumindo o controle da fiscalização nesta nova fase, por meio da Polícia Federal. Vamos criar Delegacias de Controle de Armas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal e 96 Núcleos de Controle de Armas em delegacias federais no interior do país, totalizando 123 estruturas”, relata Almeida Neto.

A supervisão de sessões será realizada pelo órgão central que fará a gestão do tema, a Coordenação Geral de Controle de Armas.

“A Polícia Federal é um órgão de excelência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que não tem poupado esforços para que a corporação assuma essa nova função com a maior eficiência possível”, completou o secretário.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.