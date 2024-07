Na manhã desta terça-feira(9), a Polícia Federal deflarou a operação “Illegal Storage Work” com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados e Itaporã. Um homem que armazenava material de pornagrafia infantil em dispostivos eletrônicos no local de trabalho.

O homem não foi identificado e ainda não foram divulgados quais outros mandados, apenas foi informado que foram expedidos pela 3º Vara Criminal de Dourados.

Durante a operação Pós-doc Fraudis foi apurado a existência desses conteúdos de pornografia infantil que estavam sendo armazenados. Essa operação foi delfragada em 5 de maio de 2023 com o intuito de investigar fraudes nas bolsas de estudo da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Novas elementos para provas são bsucados para amparar a operação que recebe o nome de “Illegal Storage Work” devido ao homem armazenar o conteúdo pornográfico infantil no próprio local de trabalho.

