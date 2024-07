Jogo da Mega-Sena terá apenas dois sorteios esta semana

Sorteio foi adiado devido ao feriado no Estado de São Paulo

O jogo da Mega-Sena que aconteceria hoje (08), foi adiado para quarta-feira (10), devido ao feriado de 9 de julho previsto no calendário do estado de São Paulo.

Nesta semana, também não haverá sorteio na quinta-feira (11) e o concurso seguinte, 2748, será sorteado no sábado (13).

O prêmio está acumulado em 9 milhões, pois ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2746 da Mega-Sena. As apostas podem ser feitas até as 18h e a aposta mínima custa R$5, no qual o apostador tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.