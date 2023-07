São Gabriel goleia o Novo e se classifica para segunda fase do Estadual Sub-20

A equipe de São Gabriel carimbou o passaporte para a próxima fase do Campeonato Estadual sub-20, na tarde de ontem. O time do norte de Mato Grosso do Sul, venceu o Novo por 5 a 0 e disparou na liderança do grupo C.

Outro resultado que mexeu batante no grupo C, foi a vitória do Comercial por 2 a 0, em cima do Vitória Esporte Clube (VEC), na tarde de ontem, no Estádio Jacques da Luz, no bairro das Moreninhas.

Com o resultado positivo do São Gabriel, a disputa da segunda vaga está em aberto e a definição será na última rodada.

Acompanhe os resultados abaixo:

Sete Setembro 1 x 1 Operário AC

Ivinhema 5 x 1 Águia Negra

Seinter 2 x 4 Aquidauanense

Náutico 1 x 2 Grêmio Santo Antônio

Comercial 2 x 0 Vitória

São Gabriel 5 x 0 Novo/Sidrolândia

PRÓXIMA RODADA

SÁBADO – 08/07

Águia Negra x Dourados AC

Aquidauanense x Náutico

Grêmio Santo Antônio x União ABC

Novo/Sidrolândia x Comercial

DOMINGO – 09/07

Vitória x Operário

Operário AC x Ivinhema

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

1) – Ivinhema, 4 pontos

2) – Operário AC, 3 pontos;

3) – Dourados, 4 pontos;

4) – Águia Negra, 3 pontos;

5) – Sete Setembro, 1 ponto.

GRUPO B

1) – União ABC, 6 pontos;

2) – Grêmio Santo Antônio, 6 pontos;

3) – Aquidauanense, 6 pontos;

4) – Náutico, sem

5) – Seinter, sem

GRUPO C

1) – São Gabriel, 9 pontos;

2) – Operário, 3 pontos;

3) – Comercial, 3 pontos;

4) – Novo, 1 ponto

5) – Vitória, 1 ponto

