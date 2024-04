Operação contra o tráfico de drogas é deflagrada em Três Lagoas

Hoje, à 06h da manhã, foi deflagrada a Operação “Combate” contra o tráfico de drogas na cidade de Três Lagoas. equipes das Delegacias da cidade foram nas ruas para cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A operação tem organização da SIG (Seção de Investigações Gerais) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Polícia Civil em Três Lagoas, a ação contou com o apoio de equipes de todas as unidades desta DRP/TL e da Polícia Militar.

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, nas residências de suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação é decorrente de investigação desenvolvida em virtude da autuação em flagrante de F.A.L.S., 24 anos, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na ocasião da prisão dele, foi apreendido aparelho de telefone celular dele, que após autorização judicial, foi analisado, sendo coletadas as informações que embasaram o relatório do NRI e fundamentou a representação pela medida cautelar objeto da operação.

