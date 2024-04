15º feminicídio em MS: cabeleireira é morta com tiros na cabeça em Iguatemi

A população de Iguatemi, cidade localizada a 412 km de Campo Grande, foi surpreendida pela morte da cabeleireira Aline Mayara Boni, encontrada sem vida na manhã de segunda-feira (29). Aline se tornou a 15ª vítima de feminicídio neste ano em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do registro policial, o principal suspeito pelo crime é identificado Cleverson Pereira de Oliveira, conhecido como “Clevinho”. Segundo informações apuradas pela polícia, Aline foi encontrada com dois disparos de arma de fogo na região da cabeça, deitada de bruços nos fundos de sua residência, situada no bairro Waloszek Konrad. A perícia indicou que a vítima possivelmente estava de joelhos quando foi atingida.

Testemunhas relataram ter ouvido quatro disparos, após os quais Cleverson fugiu do local em uma motocicleta, sendo acompanhado por outro homem que pilotava a motocicleta. Apesar das buscas intensivas realizadas ao longo do dia, a dupla permanece foragida até o momento desta reportagem.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, que busca reunir evidências e esclarecer os detalhes desse crime hediondo. A comunidade pede por justiça e medidas eficazes para coibir a violência contra as mulheres.

Em reportagem publicada pelo site paranaense Correio do Lago, foi informado que os familiares de Aline residem em Pato Bragado (PR), a cerca de 145 quilômetros de Iguatemi. Até o momento, eles estavam em deslocamento para o local do crime.

