Operação contra o tráfico de drogas e armas é deflagrada em Campo Grande, Corumbá e Naviraí

A Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) deflagrou na manhã desta sexta-feira (18) uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e armas em três cidades de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Corumbá e Naviraí.

As equipes foram às ruas para cumprir 16 mandados de busca e apreensão, além de oito mandados de prisão. Um dos alvos foi capturado no bairro Jardim Los Angeles, localizado na região sul da Capital. As ações também se estenderam a um dos presídios da cidade, onde estão sendo executados outros mandados.

A operação conta com o apoio de várias delegacias especializadas, incluindo o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros), Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

O objetivo da operação é desarticular redes criminosas envolvidas no tráfico de drogas e armas, que têm atuação significativa nas regiões investigadas. A Denar continua as diligências, e novas prisões podem ocorrer no decorrer do dia.

