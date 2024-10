Foragido da Justiça do Amazonas é preso pelo DOF por tráfico de drogas em Campo Grande

Na última quarta-feira(16), um homem de 51 anos foi preso por tráfico de drogas pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Campo Grande.

Os militares do DOF realizavam um patrulhamento por uma estrada às margens da área urbana de Campo Grande, quando visualizaram o momento em que um homem abandonou uma mochila e tentou correr para o interior de uma chácara, sendo alcançado e detido. Na mochila estavam algumas porções de skank.

Durante a vistoria no local, os policiais localizaram mais skank e maconha em um cômodo da residência e em um galão de plástico, que estava enterrado no terreno. Questionado sobre a droga, o homem disse que era o responsável pelo imóvel e que fora contratado, por uns homens de nacionalidade paraguaia, para guarda a substância ilícita. Ao todo foram apreendidos 68,95 quilos de drogas.

Durante a checagem dos dados pessoais constatou-se um Mandado de Prisão por tráfico internacional de armas a cumprir, expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais de Manaus, em desfavor do homem detido.

A ocorrência contou com o apoio de uma equipe de militares do Batalhão de Choque, para encaminhar o material apreendido até a Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande, onde a ocorrência foi registrada e entregue. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 410 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Fronteira RFB, do Exército Brasileiro.

