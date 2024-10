Morador em situação de rua é preso após esfaquear cliente em bar

Na madrugada de hoje (18), a Policia Militar prendeu um homem em situação de rua identificado como Paulo Donato Salinas Espindola, de 26 anos, após esfaquear cliente de um bar localizado na Rua Dr Temistocles, próximo da Esplanada Ferroviária, no Centro de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência havia uma discussão entre a vítima e o morador em situação de rua momentos antes dele desferir uma facada nas costas do homem que estava no bar. Após o ato, Paulo tentou fugir, mas foi alcançado e agredido por pessoas que testemunharam o ato.

A vítima relatou aos policiais que a discussão começou devido Paulo ter agredido uma mulher no dia anterior (17).

Ele foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon com ferimentos leves e sem risco de vida.

Paulo Donato foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol onde prestará depoimento.

