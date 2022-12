Operação contra furtos de maquinários agrícolas em SP pende homem em MS

A Polícia Civil do município de Araçatuba (SP), deflagrou na tarde de ontem (15), a Operação Varsóvia, contra investigados de integrar uma organização criminosa especializada de furtos de maquinário agrícola. Um homem de 23 anos, morador de Paranhos, a 462 quilômetros de Campo Grande, foi preso em flagrante durante um cumprimento de mandado de prisão.

Conforme informações do registro policial, o rapaz foi preso com uma pistola em sua residência. Em depoimento, o pai do suspeito preso disse desconhecer qualquer envolvimento do filho com a quadrilha. Ele ainda disse aos agentes, que o filho nunca esteve em Araçatuba (SP) e que não há nenhuma informação sobre o envolvimento sobre o furto do maquinário.

Operação Varsóvia

Conforme informações policiais, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de São Paulo, nas cidades de Birigui, Buritama, Lençóis Paulista, Mirassol, José Bonifácio, Lucélia, todos os municípios localizados no interior de São Paulo. No Paraná, equipes da Polícia Civil esteve atrás dos envolvidos na operação nas cidades de: Maringá, Sarandi, Mandaguaçu, Assis Chateaubriand, Londrina, Primeiro de Maio e Rancho Alegre.

Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos 6 mandados de prisão nos municípios de Paranhos e Maracaju. Em Paranhos, segundo o site Hoje Mais, foram recuperadas duas pás-carregadeiras sem a documentação de procedência. Esses maquinários apreendidos estavam em um local apontado pela Polícia Civil como ponto de “desova” de maquinário roubado, localizado próximo da divisa entre Brasil e Paraguai.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram