Operário enfrenta o Tocantinópolis na primeira fase da Copa Verde

Na tarde de ontem (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da fase preliminar da Copa Verde de 2023. O campeão sul-mato-grossense, Operário Futebol Clube enfrentará o Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) na primeira fase do torneio.

Conforme o regulamento, a partida será disputada em jogo único. O Operário terá que viajar até o município de Tocantinópolis (TO), onde enfrentará o Verdão do Norte, no estádio João Ribeiro. A decisão de jogo foi devido ao ranking da CBF, onde o time da região norte está melhor posicionado no ranking CBF.

O jogo será no dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval. Quem passar por esse jogo, enfrentará o Brasiliense (DF), na segunda fase da Série D.

