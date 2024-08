PRF apreende cocaína escondida em carro de luxo na BR-267

O condutor relatou que recebeu a droga no interior do Paraná para entregá-la em São Paulo

Na tarde de ontem (15), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 22kg de cocaína escondida em um carro de luxo, durante vistoria na BR-267, em Bataguassu.

De acordo com informações, três pessoas viajavam no veículo modelo Dodge Durango. Ao abordar o motorista os policiais notaram que ele apresentava nervosismo ao responder as perguntas feitas por eles. Durante uma busca no veículo, encontraram os tabletes de cocaína.

O condutor relatou que recebeu a droga no interior do Paraná para entregá-la em São Paulo. Os passageiros afirmaram não saber que havia drogas escondidas no carro.

Os ocupantes e o motorista foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.

