Operação contra furto de energia prende quatro pessoas na região do Lagoa em Campo Grande

O mapeamento e vistorias foi realizado em 37 imóveis na região.

Na manhã de hoje (29), a operação “Operação Iluminar – RU Lagoa” foi deflagrada para combater furtos de energia elétrica e fraudes na medição de energia em imóveis da região urbana da Lagoa na Capital.

Na verificação, foram constatadas várias irregularidades em diversos locais, que foram fornecidos pela concessionária de enrgia. Quatro foram presas em flagrante e encaminhadas para delegacias de polícia, onde foram autuadas por furto de energia e de furto qualificado pela fraude, crimes com penas de até oito anos de prisão. A operação contou com duas equipes policiais, uma equipe da criminalística e 16 equipes da concessionária.

A polícia informou que o “gato”, a qual acarreta sobrecarga da rede elétrica, deixando o sistema mais suscetível a interrupções e oscilações, põe em risco a segurança dos usuários e gera prejuízo financeiros aos demais consumidores regulares, que arcam com grande parte do custo inerente às perdas.

Para denunciar o furto de energia, a população pode utilizar o email [email protected] ou utilizar os canais de atendimento da Energisa.

Duas das pessoas que foram presas foram encaminhadas para 6ªDP e duas para a DEPAC/CEPOL.

A operação foi realizada pela 6ª Delegacia de Polícia com apoio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, do Instituto de Criminalística e da empresa Energisa S/A.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.