Projeto leva exames gratuitos para cães, gatos e identificação de escorpiões no Jardim Noroeste nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (30), moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, poderão acessar gratuitamente serviços de diagnóstico para cães e gatos, além de identificação de animais peçonhentos, como escorpiões. A ação ocorre das 8h às 11h30 na ConstruaGro, localizada na Rua Indianápolis, nº 1575.

A iniciativa faz parte do projeto “CCZ nas Ruas – Serviço Móvel de Exames”, realizado pela Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é levar exames e orientações para regiões onde o acesso aos serviços costuma ser mais limitado.

Entre os exames oferecidos estão o teste rápido para Leishmaniose em cães e a microscopia para detecção de Esporotricose em gatos, duas doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos. Também será feita a identificação de espécies de escorpiões, caramujos e taturanas, com orientações práticas sobre prevenção.

Segundo Cleber Galvão, médico veterinário e gerente técnico do laboratório do CCZ, a ação facilita o acesso ao diagnóstico e fortalece a vigilância das zoonoses nas regiões mais vulneráveis da cidade.

Além dos exames, a atividade tem caráter educativo, com exposição de animais peçonhentos vivos — como escorpiões e caramujos — para conscientizar a população sobre os riscos e formas de manejo seguro.

Para realizar os exames, é necessário que o tutor leve o animal e apresente documentos pessoais.

