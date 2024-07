Em Rio Verde familiares encontram corpo de homem carbonizado em casa

Os policiais suspeitam que preparo de um macarrão instantâneo pode ter sido a causa do acidente

Na manhã desse sábado (20), familiares acionaram a Policia Militar de Rio Verde, pois encontraram o corpo de Cleber Hugnei dos Santos de 32 anos, carbonizado dentro da residência localizada na Chácara Campo Alegre, região do Bairro Jardim Aeroporto I.

O homem morava em frente a casa de alguns familiares que relataram tê-lo visto e conversado com ele na quinta-feira (18). Cleber comentou que ia preparar um macarrão instantâneo e em seguida iria dormir.

Pela manhã, notaram que na residência havia muita fumaça e ao abrirem a porta viram o corpo de Cleber sem vida, carbonizado. Os policiais suspeitam que o preparo do macarrão instantâneo pode ter sido a causa do acidente, mas o caso ainda será investigado para que possa ser comprovado o que realmente motivou o fogo.

As equipes da Polícia Civil da delegacia de Rio Verde de MT/MS e da Perícia (Polícia Científica) de Coxim também foram acionadas.

