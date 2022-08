Operação contra crimes cibernéticos cumpre mandados em MS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, a Operação Singular 2. Ela visa o combate à crimes cibernéticos. Dessa forma, por meio de investigações modernas técnicas de investigação digital no ambiente da DEEPWEB, foi possível a identificação de membros de organização criminosa com abrangência nacional.

Os investigados são especializados em invasão de e-commerces para furto de dados de cartões de crédito armazenados em seus bancos de dados. Esses cartões são posteriormente vendidos em site mantido pelos investigados na própria internet. Os dados são usados para futuras compras fraudulentas, gerando grande prejuízo ao comércio e às instituições bancárias. O prejuízo estimado atinge a quantia de R$ 125 milhões.

Além de Mato Grosso do Sul a operação cumpre 14 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva no Estado de São Paulo, Ceará e Minas Gerais.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, cujas penas são de 3 a 8 anos de reclusão; bem como de furto qualificado, com penas de 2 a 8 anos de reclusão, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados.

Parte da operação foi realizada na Deep Web, uma parte da internet não indexada em mecanismos de busca. Dessa forma, através dessa investigação que teve sua primeira parte em 2019 e cumpriu 5 mandatos de busca, a PF conseguiu chegar a outros autores dos mesmos crimes cibernéticos.

Além de maquininhas e cartões, a Polícia Federal encontrou fuzis, munição e dinheiro. Tudo foi apreendido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.